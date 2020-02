Secretário de Segurança Pública da Bahia diz que Adriano morreu porque tentou resistir

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa, afirmou que o miliciano do Rio Adriano Nóbrega da Silva, ligado ao clã Bolsonaro, morreu em troca de tiros com a polícia na Bahia porque tentou reagir. "Buscamos efetuar a prisão, mas o procurado preferiu reagir atirando", disse edit

247 - O secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa, afirmou que o miliciano do Rio Adriano Nóbrega morreu em troca de tiros com a polícia na Bahia porque tentou reagir. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o ex-policial carioca estava escondido na cidade de Esplanada, Nordeste do estado, e passou a ser monitorado por equipes Superintendência de Inteligência (SI).

"Procuramos sempre apoiar as polícias dos outros estados e, desta vez, priorizamos o caso por ser de relevância nacional. Buscamos efetuar a prisão, mas o procurado preferiu reagir atirando", disse .

Depois de ferido, o acusado foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foi encontrada uma pistola austríaca calibre 9mm.

Ele foi apontado pelo MP-RJ como o chefe do Escritório do Crime, grupo de atiradores profissionais e era suspeito de envolvimento com a morte da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL). A mãe do policial trabalhou no gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Ligado à família Bolsonaro, o ex-capitão do Bope nunca havia falado diretamente com seu advogado, Paulo Emilio Catta Preta, mas, depois de ficar preocupado com os últimos movimentos da polícia, ligou para ele e relatou que tinha “certeza” de que queriam matá-lo para “queimar arquivo”.