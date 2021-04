‘Seguimos a ciência’, diz Wellington Dias sobre Nordeste ter a menor taxa de mortalidade pela Covid-19

Governador do Piauí se reúne nesta terça com Marcelo Queiroga para debater a inclusão de doses da Sputnik V no plano nacional edit

Revista Fórum - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que também é coordenador no Fórum Nacional dos Governadores, atribuiu o desempenho superior do Nordeste na pandemia à decisão do consórcio da região de seguir diretrizes científicas para lidar com a doença. O comentário foi feito no Fórum Onze e Meia deste terça-feira (20).

Com medidas mais rígidas para conter a doença, o Nordeste registra a menor taxa de mortalidade pela Covid-19 do país. A taxa atualmente está em 49 por 100 mil habitantes, 37% menor do que a média nacional no mesmo período, que chega a 78 por 100 mil habitantes. No Sul, região com o maior índice, o número chega a 109 por 100 mil.

“É claro que todo mundo foi pego de surpresa com o coronavírus, mas a organização do Comitê do Nordeste, ao seguir a ciência, teve um melhor resultado. Se não tivéssemos feito isso, a previsão no Piauí era de 18 mil óbitos em dezembro do ano passado”, comentou o governador. O estado registrou, até então, 4.780 mortes por Covid-19.

