Sem apresentar valores, Bolsonaro anuncia "auxílio diesel" para 750 mil caminhoneiros

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do preço do diesel.

Em discurso durante evento no interior de Pernambuco, Bolsonaro não deu detalhes da medida, dizendo apenas que vai atender aos caminhoneiros autônomos.

Declaração de Bolsonaro ocorre após um movimento de tanqueiros bloquear a entrada de caminhões nas bases de abastecimento de combustíveis em Campos Elíseos, no Estado do Rio de Janeiro.

"Os postos revendedores do Rio seguem aguardando a normalização das entregas para poderem atender a sua clientela até o fim de semana", afirmou o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e de Lojas de Conveniência do Município do Rio de Janeiro.

A região conta com bases de abastecimento das principais distribuidoras de combustíveis, como Vibra (ex-BR), Raízen, joint venture da Shell com Cosan, e Ipiranga, do grupo Ultra, disse o sindicato.

