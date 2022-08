Semana de Lula terá atos públicos em Campina Grande e Teresina

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Nesta terça-feira (2), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Campina Grande (PB). Na cidade, participará de ato público no Parque do Povo, às 17h, ao lado do senador e pré-candidato ao governo da Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo (MDB), e do pré-candidato do estado ao Senado, o ex-governador Ricardo Coutinho (PT). A agenda começa de Lula na cidade começa por volta das 11h, quando está previsto um encontro com lideranças religiosas locais. Lula passa por Campina Grande quase cinco anos após a caravana pelo Nordeste.

Já na quarta-feira (3), o ex-presidente estará em Teresina (PI), com seu vice, Geraldo Alckmin, onde participa do ato “Vamos Juntos pelo Brasil e pelo Piauí”, na companhia do ex-governador Wellington Dias (PT), pré-candidato ao Senado Federal.

A passagem de Lula pelo Piauí estava prevista para junho, mas foi adiada porque o ex-presidente estava com covid-19. Ele participa de ato público na capital a partir das 18h. São esperadas pelo menos 50 mil pessoas no evento.

Lula no Ceará

No sábado (30), em Fortaleza, em discurso na convenção do PT no Ceará – que oficializou as candidaturas de Elmano de Freitas ao governo e do ex-governador Camilo Santana ao Senado – Lula disse que a campanha não pode aceitar provocação. “Nossa vingança será na urna. Mas o medo dele não é a urna, o medo dele é o povo”, afirmou, referindo-se ao presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e repetindo o que dissera na convenção do PSB na sexta-feira (29).

Segundo pesquisa Datafolha divulgada na semana passada, Lula tem larga vantagem sobre Bolsonaro na região Nordeste – 59% das intenções de voto, contra 24% de Bolsonaro. O Nordeste concentra mais de um quarto (27%) do eleitorado brasileiro.

Serviço:

Lula no ato Vamos Juntos Pelo Brasil e Pela Paraíba – Campina Grande

Data: 02/08

Horário: A partir das 17h (entrega das credenciais a partir das 15h)

Local: Parque do Povo (Acesso da imprensa pela Avenida Marechal Rondon)

Vamos Juntos pelo Brasil e pelo Piauí – Teresina

Dia: 03/08

Horário: A partir das 18h (entrega das credenciais a partir das 16h)

Local: Cidade do Povo (Antigo Cidade Folia)

