Senador Humberto Costa quer indenização de R$ 1 milhão à viúva de Genivaldo de Jesus, morto pela PRF

247 - O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa (PT-PE), apresentou nesta sexta-feira (27) ao Senado um projeto de lei que prevê a concessão vitalícia de pensão especial à mulher e ao filho de Genivaldo de Jesus Santos, homem morto asfixiado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma câmara de gás improvisada pelos agentes na viatura da guarnição, na última quarta-feira (25) em Umbaúba, em Sergipe.

No projeto, o parlamentar sugere que a viúva Maria Fabiana dos Santos e o filho de sete anos recebam mensalmente, cada um, R$ 1.212. Além disso, o projeto prevê uma indenização no valor de R$ 1 milhão, sob alegação de “erro do Estado”, informa o Metrópoles.

>>> MPF dá 48 horas para PRF explicar ação que matou Genivaldo de Jesus Santos em 'câmara de gás'

Um dos argumentos utilizados pelo senador é que Genivaldo era o provedor da família, e agora, viúva e criança estão sem renda. “Esta se viu, de uma hora para outra, privada de sua única renda”, enfatiza. “Este projeto de lei visa mitigar esse drama com a concessão de pensões especiais à viúva e ao filho menor do casal”, completa.

O projeto aguarda sanção de Bolsonaro para entrar em vigor.

