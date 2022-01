Senador Veneziano Vital do Rêgo se descola do governador João Azevêdo e busca ser candidato de Lula na Paraíba

Ana Cláudia, esposa do congressista do MDB, entregou secretaria que ocupava no governo de Azevêdo (Cidadania) na Paraíba edit

Revista Fórum - Ana Cláudia Vital do Rêgo, secretária estadual de Articulação e Desenvolvimento Municipal do governo da Paraíba, entregou seu cargo nesta quarta-feira (19) ao governador João Azevêdo (Cidadania). A renúncia da secretária faz parte de um movimento de distanciamento do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), esposo de Ana Cláudia, do governador.

Informações da assessoria da ex-secretária apontam que ela conversou pessoalmente com o governador sobre a demissão e agradeceu o período que esteve à frente da pasta. A expectativa é que ela se filie ao MDB para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa.

A movimentação indica que Veneziano deve oficializar sua pré-candidatura ao governo estadual e concorrer contra Azevedo nas eleições de outubro. O senador articula o apoio do PT na empreitada e tem mantido conversas com o ex-governador Ricardo Coutinho (PT). PSB, PCdoB também poderiam se juntar ao senador.

