Sérgio Moro encontra ACM Neto e discute alianças

247 - O ex-juiz parcial Sérgio Moro (Podemos-PR) teve um encontro com o presidente nacional do DEM, ACM Neto, e discutiu a possível candidatura do ex-magistrado nas eleições de 2022, de acordo com informação publicada pela coluna Painel, no jornal Folha de S.Paulo.

O DEM está em processo de fusão com o PSL para criar a União Brasil e o Podemos tentar atrair novos partidos para a sua base de apoio no próximo ano.

Membros do PSL têm evitado encontros com Moro para não indicar apoio antes da hora. Para integrantes do DEM, o ideal seria não ter o ex-juiz no partido para não contaminar os palanques de candidatos a governos estaduais.

Uma parte da cúpula do DEM vê Moro e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como dois nomes mais competitivos da chamada terceira via.

