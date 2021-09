Sergipe: garçom encontra mochila com R$ 240 mil e devolve ao dono

“A primeira coisa no mundo que aprendi é que tem que ser honesto. O valor não era meu, era dele”, declarou Antônio dos Santos edit

247 - O garçom Antônio dos Santos, 35, demonstrou sinceridade e honestidade ao devolver ao dono uma mochila com R$ 240 mil. O objeto foi esquecido em uma churrascaria no município de Estância, no Litoral Sul de Sergipe.

A mochila guardava R$ 40 mil em dinheiro e três cheques prontos para serem descontados. O valor é cerca de 240 vezes maior do que o salário do garçom.

Antônio dos Santos buscou o dono do dinheiro por três horas. “A primeira coisa no mundo que aprendi é que tem que ser honesto. O valor não era meu, era dele”, disse ele ao G1.

O dono da mochila, que tem uma distribuidora de bebidas em Aracaju e havia almoçado na churrascaria, deu "uma boa gorjeta" ao garçom, como forma de agradecimento pelo gesto. O valor não foi revelado.

