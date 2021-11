Servidor é demitido após ser acusado de fazer sexo em ônibus escolar

Imagens filmadas por um homem indignado com a situação mostram o servidor de costas, sem camisa, dentro do ônibus edit

Por Talita Laurino, Metrópoles - Um servidor da Prefeitura de Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, foi exonerado do cargo após ter sido acusado de ter feito sexo dentro de um ônibus escolar do município. O episódio ocorreu nessa quinta-feira (25/11).

Imagens filmadas por um homem indignado com a situação mostram o servidor de costas, sem camisa, dentro do ônibus. Aparentemente, o ato já havia se encerrado e não aparece ninguém com ele.

Leia a íntegra no Metrópoles.

