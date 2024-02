Sinais de celulares de fugitivos de Mossoró indicam que eles estavam na divisa com o Ceará

Apoie o 247

247 - Sinais interceptados dos celulares roubados pelos fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró (RN) foram detectados perto da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, disseram investigadores citados pelo Metrópoles.

As buscas por Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson “Tatu” Cabral Nascimento, de 33 anos, já completam uma semana. Investigadores encontraram na última sexta-feira roupas usadas pelos fugitivos a 11 quilômetros de distância da Penitenciária Federal.

Os celulares usados pelos fugitivos, provavelmente já sem bateria, foram roubados logo após a fuga durante a madrugada. Eles invadiram uma casa a cerca de 3 quilômetros do presídio, na comunidade de Riacho Grande, e roubaram os aparelhos.

Segundo as informações do Metrópoles, Rogério e Deibson também usaram a internet para ver notícias sobre a própria fuga.

