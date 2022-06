Sobe para 120 número de mortes pelas chuvas em Pernambuco

Apoie o 247

247 - Aumentou para 120 o número de mortos pelas chuvas em Pernambuco, de acordo com números divulgados nesta quarta-feira (1) pelo governo estadual. Dois corpos foram encontrados na comunidade Vila dos Milagres, no Barro, na Zona Oeste do Recife; dois em Jaboatão dos Guararapes, cidade que faz fronteira com o Sul da capital pernambucana. Os temporais começaram no dia 25 de maio.

Segundo o governo, o número de desabrigados aumentou para 7.312 pessoas, que estão em 66 abrigos distribuídos em 27 municípios. Desabrigadas são pessoas que necessitam de abrigo público - desalojadas são aquelas que tiveram suas casas afetadas pelas chuvas, mas essas pessoas estão na residência de parentes ou amigos.

