Sobe para 44 o número de mortos em razão das chuvas no Recife

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Em coletiva de imprensa após análise da região afetada pelas fortes chuvas no Recife, capital pernambucana, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, afirmou que o número de mortos em decorrência da tragédia chega a 44. Pontuou ainda que há 56 desaparecidos.

Além de Ferreira, três chefes de pasta participaram da coletiva: Marcelo Queiroga (Saúde), Carlos Brito (Turismo) e Ronaldo Bento (Cidadania).

“A situação atualizada que eu tenho é que a gente registrou 44 óbitos, 56 desaparecidos, 25 feridos, 3,957 desabrigados e 533 desalojados”, disse o ministro, no começo da coletiva de imprensa. “Lamentamos a situação que está acontecendo aqui. No ano passado, o Brasil passou pela maior seca, e agora a gente vê toda essa água caindo no Brasil”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE