Sobe para sete o número de mortos em deslizamento de terra no Recife

247 - Os corpos de duas pessoas que estavam desaparecidas sob os escombros de um deslizamento de terra no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, foram localizados pelo Corpo de Bombeiros neste final da manhã. Com isso, sobe para sete o número de pessoas mortas na tragédia, informa reportagem no jornal Diário de pernambuco.

Também há três pessoas feridas que já receberam os socorros.

A reportagem acrescenta que os bombeiros trabalhavam com a hipótese de encontrar as pessoas ainda vivas por conta de bolsões de ar que possibilitam as pessoas respirarem. A barreira deslizou na madrugada desta terça-feira (24), no Córrego do Morcego, e atingiu duas casas. Entre as vítimas está um bebê de apenas dois meses e uma criança de nove anos.