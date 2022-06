Solidariedade: bancários da Caixa fazem campanha para ajudar atingidos por chuvas em Pernambuco

“SOS Pernambuco” é organizada pela Fenae em parceria com associação dos empregados do banco no estado (Apcef/PE) edit

Fenae - Bancários da Caixa Econômica Federal se mobilizam, em todo o país, em ações de solidariedade e ajuda a famílias pernambucanas afetadas pelas chuvas que castigam o estado. A campanha “SOS Pernambuco” é organizada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) em parceria e articulação com a associação dos empregados do banco no estado (Apcef/PE).

A iniciativa abrange uma série de medidas, desde arrecadação e distribuição de donativos até doações em dinheiro. Os itens que estão sendo arrecadados incluem alimentos não perecíveis, água mineral, máscaras, roupas e produtos de higiene e para bebês, como fraldas e mamadeiras.

“Foi uma tragédia o que aconteceu com parte da população de Pernambuco”, lamenta o presidente da Fenae, Sergio Takemoto. “A situação é grave. Contamos com a solidariedade dos empregados da Caixa para oferecermos um pouco de conforto a essas famílias”, acrescenta.

Consequência dos temporais, que começaram no último dia 23, o estado vivencia inundações, deslizamentos, quedas de barreiras e soterramentos; sobretudo, nas regiões Metropolitana de Recife e Matas Norte e Sul. São centenas de mortes e milhares de desabrigados e de famílias vivendo em abrigos. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas.

“Mais uma vez, a Fenae se une à Apcef/PE, convocando empregados ativos e aposentados da Caixa, além de familiares e amigos, para contribuírem com doações e recursos que possam auxiliar essas famílias pernambucanas na reconstrução de suas vidas”, ressalta Takemoto.

O presidente da Apcef/PE, Marconi Apolo Dutra Araújo, afirma que a situação caótica em Pernambuco requer o lado solidário dos bancários da Caixa. “Este, aliás, é o papel histórico reservado aos trabalhadores do banco, instituição pública que tanto faz pela sociedade brasileira”, observa Araújo. “Vamos mostrar nossa força, nosso espírito solidário, vamos ajudar as pessoas que precisam tanto de nós”, emenda.

Marconi Araújo informa, ainda, que a cozinha da Apcef/PE foi disponibilizada para a produção de alimentos básicos que serão distribuídos em comunidades e a pessoas abrigadas em escolas, prédios públicos e outros espaços. Serão 200 refeições por dia: “Para combater a fome, que dói demais”.

O presidente da Fenae explica que as doações podem ser feitas de terça-feira a domingo, das 10h às 16h, na sede administrativa da Apcef/PE, em Janga Paulista (Rua Aureliano Artur Soares Quintas, 799, na Janga Paulista – CEP 53.437.170). Para maiores informações, a recomendação é entrar em contato pelos telefones (81) 3434-1074, (81) 3049-4665 (Guararapes), (81) 3722-0263 (Sede Caruaru) e (81) 98652-1310 (celular/Caruaru).

OUTRAS DOAÇÕES — Os bancários da Caixa também estão contribuindo com o povo pernambucano por meio do Movimento Solidário, um programa de desenvolvimento sustentável coordenado pela Fenae. Por meio da ação, os empregados podem doar os chamados “Pontos Fenae” [no site do programa “Nosso Valor”] ou fazerem transferências financeiras pelo PIX da Federação. Quaisquer valores podem ser doados por PIX/CNPJ da Fenae: 34.267.237/0001-55.

“Os empregados da Caixa, que no dia a dia trabalham com o atendimento à toda a população, especialmente à parcela mais vulnerável, sempre participaram de campanhas emergenciais como esta, onde toda a sociedade se mobiliza para minimizar o sofrimento de pessoas atingidas por tragédias”, destaca Sergio Takemoto. A campanha SOS Pernambuco também conta com o apoio de entidades como Moradia e Cidadania, Fenag, Aneac, AudiCaixa, Social Caixa, Fenacef, Advocef, Anacef, Agecef/PE e Aeap/PE.

