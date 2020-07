Submissão do Brasil aos Estados Unidos é mais um crime de Bolsonaro, diz Flávio Dino

247 – Jair Bolsonaro comete mais um crime de responsabilidade ao transformar o Brasil em colônia ou protetorado dos Estados Unidos, avalia o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. "A atual política externa brasileira, marcada por vergonhosa submissão aos Estados Unidos, ofende o artigo 4º da Constituição, enfraquece o Brasil no mundo, pode prejudicar a nossa economia e desrespeita a tradição profissional do Itamaraty. É uma política antipatriótica", disse ele.

O artigo 4º da Constituição Federal determina que a "República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: (1) independência nacional, (2) prevalência dos direitos humanos, (3) autodeterminação dos povos e (4) não-intervenção.

De fato, Bolsonaro e Ernesto Araújo desrespeitam completamente este artigo. Abaixo, o tweet de Dino:

