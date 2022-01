Suplente de Tasso Jereissati é recebido com "honras de Chefe de Estado" em inauguração de creche. Vídeo bizarro viraliza

Apoie o 247

247 - Suplente do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), Chiquinho Feitosa (PL-CE), que exerce o mandato em razão do afastamento do titular, mereceu uma solenidade digna de "chefe de Estado" ao inaugurar a Creche Carlos de Albuquerque Lima, na cidade de Itaitinga, no Ceará.

O evento ocorreu em 17 de dezembro, mas o vídeo com a cerimônia montada pela Guarda Civil municipal ganhou as redes nesta semana e rapidamente viralizou, dada a bizarrice das cenas. Feitosa é empresário do setor de transportes de passageiros no Ceará.

Estavam presentes, além de Feitosa, o prefeito de Itaitinga, Paulo Cesar Feitosa (PL), o prefeito da cidade vizinha de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), além do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

Não parece, mas é real. Sucupiramente real.

(Itaitinga, Ceará, Brasil, 2022) pic.twitter.com/1h5YOTTZQz — Leonardo Coutinho (@lcoutinho) January 7, 2022

