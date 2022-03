Suspeita de famoso assalto ao Banco Central é presa no dia em que série sobre o crime chega à Netflix

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (16) Francisca Eliziana Fernandes da Silva, de 41 anos, suspeita de envolvimento com o assalto ao Banco Central, no ano de 2005, em Fortaleza (CE). A prisão dela aconteceu no mesmo dia em que a série documental "3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central" faz sua estreia no serviço de streaming da Netflix.

Segundo informações do jornal Diário do Nordeste, um mandado de prisão foi cumprido na cidade de Boa Viagem, interior do Ceará. Eliziana já havia sido condenada por lavagem de dinheiro no caso, sendo apontada como uma das responsáveis pela ocultação de R$ 164 milhões.

Manicure, Eliziana ajudava Geniglei Alves dos Santos, irmã de Antônio Jussivan Alves dos Santos, o “Alemão”, líder da quadrilha responsável pelo assalto. Ela teve a pena extinta por decisão da Justiça Federal no Ceará, mas um recurso do Ministério Público Federal (MPF) levou o caso à Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que ordenou o cumprimento da pena.

