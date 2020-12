Suspeito confessa crime e é preso por feminicídio na Paraíba

247 - A Polícia da Paraíba encontrou nesse domingo (20) o corpo da modelo Lourrayne Silva na cidade de Sobrado, no estado. O ex-namorado dela foi preso no sábado (19). Identificado como Kennedy, ele confessou à Polícia Civil da Bahia ter matado a jovem de 19 anos e já ter ameaçado ela em outra oportunidade.

De acordo com o delegado Raphael Dunice, Kennedy "não aceitou o término do relacionamento com ela, as viagens que ela fazia, essa teria sido a motivação". "Nesse momento, ele chorava, também não sabemos se era pra se vitimizar um pouco ou se aquilo era a personalidade dele mesmo", disse. O relato foi publicado pelo portal G1.

O suspeito disse que, um mês após o término, eles teriam ido até Lucena (PB), para uma casa alugada pela família dele, onde teria estrangulado a vítima. Ele afirmou o crime não foi planejado e ele teria "perdido a noção da força".

