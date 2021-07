Suspeito de ameaçar de morte vereadora do PT é preso no Ceará

247 - A Polícia Civil do Ceará prendeu nessa terça-feira (27) o suspeito de ameaçar de morte pelas redes a vereadora de Fortaleza Larissa Gaspar (PT). A ação policial aconteceu 12 horas após o registro da ocorrência através da Delegacia Eletrônica (Deletron).

De acordo com o jornal Diário do Nordeste, o suspeito tem 27 anos e não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ameaça.

Larissa revelou ter sido ameaçada na madrugada dessa terça-feira no perfil do Instagram. "A mensagem diz 'Estamos planejando a sua morte, então cuidado com sua família ou na hora de sair de casa'. A vereadora teve ainda seu nome marcado em um vídeo onde homens exibem armas", afirmou em nota oficial.

