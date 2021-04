Suspeito de ameaças a Camilo Santana já foi condenado por estupro

O homem confessou ser o autor das ameaças de morte contra o governador. Investigações apuram outros envolvidos no crime edit

247 - O homem suspeito de ter feito ameaças de morte ao governador Camilo Santana (PT) já foi condenado por estupro. A informação foi revelada nesta quarta-feira (31), pelo secretário Sandro Caron, da Segurança Pública e Defesa Social, que investiga o crime. Segundo o titular da Pasta, o suspeito confessou o crime. A informação é do portal Diário do Nordeste.

"Ele foi identificado, interrogado e confirmou o áudio. Também foi cumprido um mandado de busca na residência dele (...) As investigações seguem. Ele já é um criminosos que tem condenação por estupro, mas o processo está em fase de recursos, por isso está solto", disse Caron. Ainda de acordo com o secretário, outras pessoas são suspeitas de envolvimento com o crime.

