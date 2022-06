Suspeitos de furtar apartamento de Carlinhos Maia são presos em Campina Grande

Apoie o 247

ICL

247 - Os três suspeitos de furtarem o apartamento dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foram presos na noite desta segunda-feira (6) em Campina Grande, na Paraíba, informaram os delegados Gustavo Xavier, de Alagoas, e Diego Beltrão e Demétrius Patrício, da Paraíba. De acordo com informações divulgadas pelo delegado Diego Beltrão, as investigações da Polícia Civil de Alagoas identificaram um prejuízo de bens em, aproximadamente, R$ 5 milhões.

Segundo o portal G1, os suspeitos foram encaminhados para Maceió, capital de Alagoas, no início da manhã desta terça-feira.

As investigações apontaram que a quadrilha foi em busca de peças específicas, como um colar de diamante avaliado em R$ 1,5 milhão e um relógio que custava R$ 1 milhão. O delegado Lucimério Campos acredita que os suspeitos tinham informações privilegiadas sobre as falhas do sistema de segurança do edifício.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE