Tasso Jereissati anuncia rompimento do Nordeste com o governo federal

"Estou solicitando a convocação, com urgência, do Ministro da Cidadania para vir ao Senado Federal e explicar esse fato, para que possamos tomar as medidas cabíveis. Isso pode significar o rompimento do Nordeste com o Governo Federal", escreveu o senador tucano edit

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) anunciou na noite desta sexta-feira, 6, que irá pedir ao Senado a convocação do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para esclarecer as informações de que a região Nordeste está sendo discrinada pelo governo de Jair Bolsonaro na distribuição de recursos do Bolsa Família.

"Estou solicitando a convocação, com urgência, do Ministro da Cidadania para vir ao Senado Federal e explicar esse fato, para que possamos tomar as medidas cabíveis. Isso pode significar o rompimento do Nordeste com o Governo Federal", escreveu o senador pelo Twitter.

Segundo dados do Ministério da Cidadania, o Nordeste recebeu apenas 3% dos novos benefícios enquanto Sul e Sudeste responderam por 75% das novas concessões (leia mais no Brasil 247).