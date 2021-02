Tasso Jereissati cobra instalação imediata da CPI da Covid no Senado

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) defendeu neste sábado (27) a instalação imediata da CPI da Covid-19 no Senado, depois que Jair Bolsonaro provou aglomerações e desprezou o uso de máscaras durante visita ao Ceará.

Jereissati disse que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao mandar as pessoas à morte, estimulando aglomeração. “Ao conclamar a população para ir à rua, o presidente está mandando as pessoas à morte. Bolsonaro veio ao Ceará para tentar desmoralizar as medidas de restrição que acabaram de começar. Isso é criminoso”, disse o senador tucano ao blog do jornalista Gerson Camarotti.

Tasso disse ainda que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), tem que ler o requerimento e iniciar os trabalhos da CPI. Ao todo, 30 senadores assinaram o requerimento antes do Carnaval.

