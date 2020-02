Tasso Jereissati repudia "violência inaceitável e criminosa" contra Cid

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) repudiou o ataque a tiros contra o senador Cid Gomes (PDT-CE) nesta quarta-feira, 19, em Sobral, durante confusão com policiais militares amotinados.

"Gostaria de expressar meu sentimento de profunda indignação e repúdio em relação ao episódio acontecido hoje em Sobral, ao mesmo tempo em que presto minha solidariedade ao senador Cid Gomes, vítima de uma violência inaceitável e criminosa. Desejo sua breve recuperação, na certeza da punição rigorosa dos que cometeram este ato", escreveu o senador cearense pelo Twitter.

Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado por policiais militares amotinados na cidade de Sobral, cidade natal e reduto eleitoral do pedetista. Os dois tiros foram disparados por policiais mascarados em frente a um batalhão. O senador tentava furar um bloqueio do movimento grevista com uma retroescavadeira.

A greve dos policiais impôs um clima de medo na cidade, a 230 quilômetros de Fortaleza. Relatos e imagens que circulam nas redes sociais mostram viaturas passando pela cidade deserta. Comerciantes teriam sido instruídos a fechar seus estabelecimentos. “Polícia ou milícia?”, questionam internautas.