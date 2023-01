"Temos que seguir fortalecendo a educação", defendeu Carlos Brandão em dicurso de posso como governador do Maranhão

Apoie o 247

ICL

247 - Carlos Brandão (PSB) tomou posse como governador do Maranhão neste domingo (1º), em sessão solene na Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), em São Luís.

Em seu primeiro pronunciamento, como governador empossado disse que o seu principal compromisso será com a educação, além do reforço nos investimentos na infraestrutura, nas áreas sociais e na segurança alimentar.

"O nosso governo é de continuidade, mas com avanços. Naturalmente ainda tem muita coisa para ser feita, mas nós temos que seguir fortalecendo a educação. A educação é a única maneira da gente mudar a vida das pessoas. Precisamos também investir na infraestrutura, no social, na segurança alimentar, em todas as áreas precisamos ampliar. Educação eu diria que seria o carro chefe da nossa gestão, mas sem esquecer as demais áreas", defendeu o governador que sucedeu Flávio Dino, também do PSB , que foi eleito senador pelo estado e assumiu o ministério da Justiça e Segurança Pública.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.