'Temos um palanque do Lula e outro que não assume, mas tem lado', diz Marília Arraes sobre disputa em Pernambuco

247 -A deputada federal e candidata ao governo de Pernambuco, Marília Arraes (Solidariedade), afirmou que o país passa por um “momento crítico de ataques às instituições e à imprensa” e que a sua postulação, que conta com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “reproduz o campo pela defesa da democracia”. “Hoje, a minha eleição e a do Lula são uma coisa só, é uma campanha casada”, disse Marília em entrevista ao jornal O Globo.

“Vivemos um momento crítico de ataques às instituições e à imprensa. Reproduzimos em Pernambuco o campo pela defesa da democracia. Quem está com Lula é contra Bolsonaro e, em nome disso, temos superado divergências políticas para mostrar que Pernambuco também precisa de um projeto de país, um projeto local que dê suporte a este resgate que queremos localmente com a minha eleição. Vamos intensificar a campanha do Lula. Em Pernambuco, trabalhamos com a perspectiva de um crescimento de 700 mil votos em relação ao primeiro turno”, destacou Marília.

Ainda segundo ela, a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), sua adversária nos segundo turno do pleito estadual, “cometeu uma irresponsabilidade com o Brasil” ao afirmar que não apoia nenhum dos dois candidatos a presidente, o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro (PL).

“Considero uma irresponsabilidade dela com o Brasil. O lado em que você está hoje em relação à disputa para a Presidência diz muito sobre a pessoa, o gestor, o cidadão. Como assim, uma candidata diz que “tanto faz”? Tanto faz entre a democracia e o fascismo? Tanto faz entre a fome e a injustiça social? Entre a ciência e a morte? Mas é a opção dela. Só acho que precisamos ser honestos com o eleitor e mostrar em que lado realmente estamos”, afirmou Marília.

“Pernambuco não é uma ilha. Por isso, nacionalizamos, sim. Existe uma política anti-povo capitaneada por Bolsonaro. Mas, é claro que temos os nossos projetos, como a criação do Fundo de Erradicação da Miséria, o apoio à agricultura familiar e as cozinhas comunitárias. Mas, questões como a construção do Arco Metropolitano e as barragens do estado estão diretamente ligadas à União. Não dá para dizer que tanto faz e ter bolsonarismo ao seu lado, como ela faz”, ressaltou a candidata.

Marília, que de acordo com pesquisa Ipec divulgada na terça-feira (11) está em segundo lugar na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas, com 42% das intenções de voto, ante 50% da candidata tucana,também observou que “a eleição ainda está distante e tivemos um primeiro dia pós-primeiro turno atípico, pelo que ocorreu com a Raquel (a morte do marido). Agora começará uma discussão propositiva e com os pés no chão. Sei que vamos virar.

“As pessoas precisam entender que temos um palanque do Lula e outro que não assume, mas tem lado, sim”, finalizou.

