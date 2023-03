Terceirizada de vinícolas do RS nega indenização aos trabalhadores, diz MPT

Apoie o 247

247 - A empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio a Gestão de Saúde LTDA, responsável pela terceirização dos trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, para as vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi rejeitou o acordo de indenização apresentado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

De acordo comreportagem do portal UOL, os representantes da terceirizada participaram ontem (3) na audiência virtual realizada entre integrantes do MPT da Bahia e do Rio Grande do Sul.

Segundo o MPT, a empresa não aceitou a proposta de acordo, especialmente o pagamento de indenização individual aos 207 trabalhadores resgatados, por não reconhecer a ocorrência de trabalho em condições análogas à escravidão.

Durante a audiência, representantes legais da empresa apresentaram a documentação comprovando o pagamento das verbas rescisórias. O total das verbas rescisórias ultrapassa R$ 1 milhão.

