Teresa Leitão: Lula conta com muitos palanques e é fortíssimo em Pernambuco

247 - A pré-candidata ao Senado pela Frente Popular de Pernambuco, a deputada estadual Teresa Leitão (PT) relatou as dificuldades enfrentadas pela população por conta das enchentes e deslizamentos que atingem o estado.

“Os gargalos de uma política habitacional mais rigorosa tem trazido historicamente muitos problemas a essa população. Bolsonaro veio aqui na nossa terra, sobrevoou as áreas atingidas de helicóptero e deu entrevista, mas não anunciou nenhuma medida efetiva nem ao governador nem a nenhum prefeito da região metropolitana na sua visita. Não estabeleceu nenhum diálogo direto. Disse que ia liberar um milhão de reais, mas não sabemos em que medida ou em que projetos, de modo que o governo estadual e as prefeituras estão tentando superar este momento”, afirmou a parlamentar.

Sobre as eleições, Teresa Leitão destacou que Lula conta com um apoio “fortíssimo” no estado e que terá vários palanques.

"Estamos com muitos palanques e muitas candidaturas. Lula aqui é fortíssimo. Não é só um palanque que apoia Lula, mas o que está mais afinado com a política nacional e o que representa de fato a candidatura do presidente Lula é o palanque da frente, embora outros possam evidentemente chamar voto para Lula também”, enfatizou.

