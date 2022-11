Terrorista bolsonarista mata jogador de futebol na Bahia

Apoie o 247

ICL

247 - O jogador de futebol Felipe Rocha de Sá Nunes, 19, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (31), em Juazeiro, no norte da Bahia, durante uma comemoração pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva.

O suspeito, de 18 anos, foi identificado pela polícia, mas não teve o nome divulgado. Segundo o delegado da cidade, Thiago Pessoa, o crime foi motivado por uma discussão. Ele solicitará a prisão preventiva do suspeito nesta terça-feira (1), segundo o g1.

>>> Baianos deram vitória a Lula em 415 dos 417 municípios do estado

"Segundo Maurício de Sá Nunes, pai do jogador, o jovem não tem um partido político de preferência e foi até o local apenas para se divertir com os amigos. Ainda de acordo com Maurício, pessoas que estavam no local contaram que houve um desentendimento entre dois grupos de jovens. Ele conta que Felipe era uma pessoa apaziguadora e teria tentado apartar a confusão. Nesse momento, ele foi atingido pelo disparo", diz a reportagem.

"A família está toda arrasada. Nós estamos apreensivos, queremos notícias sobre o que aconteceu. O que percebemos é que a vida está banalizada, muita arma nas mãos de pessoas erradas", desabafou o pai.

O atleta completaria 20 anos na sexta-feira (4 ).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.