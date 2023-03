Tira-Dente: PF faz operação contra desvio de dinheiro do SUS via orçamento secreto em Pedreiras, no Maranhão

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (2) em Pedreiras, no Maranhão, uma operação contra desvio de dinheiro do SUS via orçamento secreto.

Segundo a revista Piauí, a prefeitura da cidade - assim como outras da região - registrava números inflados de atendimentos médicos no SUS. Assim, recebiam repasses maiores por meio de emendas parlamentares.

"Pedreiras é o caso mais emblemático desse esquema criminoso: embora tenha apenas 39 mil habitantes, o município informou ao SUS ter extraído 540 mil dentes em 2021 e outros 220 mil nos primeiros quatro meses de 2022. É como se cada morador da cidade tivesse perdido 19 dentes – mais da metade da arcada dentária – em um intervalo de dezesseis meses. Não à toa, a operação da PF desta quinta-feira foi batizada Tira-Dente", conta a reportagem.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Pedreiras, Bacabal, Lago do Junco e Lago dos Rodrigues. A Justiça Federal também autorizou o bloqueio de R$ 1,8 milhão dos investigados.

Um dos alvos é o empresário Roberto Rodrigues de Lima. Ele é apontado como solicitante de milhões de reais em emendas de relator-geral do orçamento para Pedreiras e outras cidades.

