Trabalhadora doméstica Lenira de Carvalho é uma das cinco vencedoras do Prêmio Carlota Pereira de Queirós 2021

247 - A trabalhadora doméstica Lenira de Carvalho foi uma das cinco vencedoras do Prêmio Carlota Pereira de Queirós 2021- concedido pela Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados. Indicada pelo deputado federal Carlos Veras (PT-PE), a ativista, que faleceu no dia 3 de agosto por problemas cardíacos, foi a primeira personalidade da categoria a receber a comenda criada no ano de 2003.

A médica Carlota Pereira de Queirós (1892-1982) foi a primeira mulher brasileira a ser eleita deputada federal. A então parlamentar atuou na Assembleia Nacional Constituinte, entre 1934 e 1935.

Na edição do prêmio em 2021 foram indicadas 19 personalidades, entre elas, a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves que não foi agraciada.

O deputado afirmou ser "uma emoção enorme poder homenagear" a ativista". Gostaríamos de que fosse em vida, mas ainda em tempo de reconhecer suas valiosas conquistas, pois seu legado pertence a todas as trabalhadoras domésticas e a todas as mulheres de luta do meio popular", disse.

