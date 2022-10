TRE-BA convoca superintendente da PRF para prestar esclarecimentos

Presidente do órgão, Roberto Maynard Frank, detalhou que a convocação era de caráter imediato. Superintendente deverá esclarecer blitze realizadas em cidades do interior da Bahia edit

247 - Após denúncias de blitze em cidades do interior da Bahia, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) convocou o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o inspetor Virgílio de Paula Tourinho, para prestar esclarecimentos.

As operações foram registradas nas cidades de Simões Filho, Jacobina e Ubaitaba. As ações foram realizadas nos municípios de Jacobina, Ubaitaba e Simões Filho.

Mais cedo, a Coligação Pela Bahia, Pelo Brasil, firmada pelo PT, PCdoB, PV, MDB, PSB, PSD e Avante entrou com um pedido formal pela prisão do Superintendente da PRF, bem como de autuação em flagrante de agentes da PRF que montaram barreiras em cidade do interior da Bahia, parando todos os veículos em uma suposta fiscalização de transporte de eleitor.

