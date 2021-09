TromPetista toca música de Lula em frente ao prédio de Ciro (vídeo)

Músico fez uma brincadeira na porta do prédio de Ciro Gomes, no Ceará edit

247 - O músico Fabiano Leitão, conhecido como "TromPetista", fez uma brincadeira na porta do prédio de Ciro Gomes, no Ceará, na noite deste domingo (26). Ele resolveu tocar a música célebre do ex-presidente Lula, ““Olê, olê, olé, olá, Lula, Lula”, no local e recebeu aplausos.

“Eu não poderia ir embora de Fortaleza sem me despedir do meu “amigo” Ciro 6%. Até breve querido!”, disse o músico em suas redes. O vídeo conta com centenas de compartilhamentos, comentários e curtidas.

Vídeo: @LuanaLift pic.twitter.com/MUr8dqIxLC PUBLICIDADE September 27, 2021