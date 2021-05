TRT-2 exclui PSB de processo para indenizar família de copiloto de avião que caiu com Eduardo Campos

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região confirmou a decisão da 1ª instância e eximiu o PSB de indenizar a família do copiloto da aeronave que caiu durante a campanha presidencial de 2014, em Santos, matando o então candidato Eduardo Campos e todos os ocupantes do avião edit

247 - O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região confirmou a decisão da 1ª instância judicial e eximiu o PSB de indenizar a família do copiloto da aeronave que caiu durante a campanha presidencial de 2014, em Santos, matando o então candidato Eduardo Campos e todos os ocupantes do avião.

Segundo a decisão da 1ª instância, apesar de não estar excluída a participação da legenda no custeio das despesas de Eduardo Campos, não existe “indício ou evidência” de que o PSB tenha pago os gastos de deslocamento do candidato. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a decisão ressalta que o pagamento da tripulação era efetuado pelos empresários João Carlos Lyra e Apolo Santana Vieira.

Lyra e Vieira recorreram ao TRT-2 que negou o recurso e manteve a decisão anterior.

