TSE mantém indeferimento da candidatura do bolsonarista Valmir de Francisquinho ao governo de Sergipe

247 - Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferiram a candidatura do bolsonarista Valmir de Francisquinho (PL) ao governo de Sergipe e determinaram a suspensão da sua campanha. O plenário da Corte confirmou decisão do ministro Raul Araújo, que havia negado liminarmente um recurso impetrado pela defesa do político.

Valmir de Francisquinho (PL) teve a candidatura impugnada por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE) no dia 8 de setembro e, mesmo assim, permaneceu na liderança das pesquisas de intenção de voto.

“O colegiado considerou os efeitos da condenação de inelegibilidade do candidato, que foram determinados desde 2018 pelo próprio Tribunal e mantidos pelo Tribunal Superior Eleitoral”, ressalta reportagem do Metrópoles.

