Túlio Gadêlha aciona TCU contra Mario Frias por viagem de R$ 39 mil aos EUA

"Enquanto uns fazem viagem às custas do povo brasileiro, milhares de pessoas aqui estão passando fome", afirmou o deputado do PDT-PE em ofício ao TCU edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) acionou o Tribunal de Contas da União (TCU) contra o secretário especial da Cultura, Mario Frias. O parlamentar pediu que o órgão apure supostas irregularidades nas despesas do chefe da pasta durante viagem a Nova York (EUA) realizada em dezembro de 2021. Frias gastou R$ 39 mil do dinheiro do contribuinte em cinco dias numa viagem para tratar de um "projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte" com o lutador de jiu-jítsu Renzo Gracie, apoiador de Jair Bolsonaro.

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, em ofício à presidente do TCU Ana Arraes, "enquanto uns fazem viagem às custas do povo brasileiro, milhares de pessoas aqui estão passando fome, artistas sem espetáculos, sem incentivos para seus projetos, lutando há dois anos para sobreviverem da arte".

"Essa viagem ilustra bem o quanto os membros do governo pouco se importam com as dificuldades que os brasileiros vêm passando diariamente". "Evidentemente que todo esse valor sai dos cofres públicos e, claro, que grande parte desta quantia está sendo e será utilizada para o conforto, diversão e entretenimento do secretário, disfarçada de 'projeto cultural'", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE