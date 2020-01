Túlio Gadêlha será candidato a prefeito do Recife, anuncia Carlos Lupi

O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE), também conhecido por ser namorado da apresentadora Fátima Bernardes, será candidato à prefeitura de Recife (PE), de acordo com o presidente nacional da sigla pedetista, Carlos Lupi. "Túlio é candidatíssimo a prefeito", disse edit

247 - O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE), também conhecido por ser namorado da apresentadora Fátima Bernardes, será candidato à prefeitura de Recife (PE) por seu partido. Foi o que anunciou o presidente nacional da sigla pedetista, Carlos Lupi. "Túlio é candidatíssimo a prefeito. Ele é preparado, um jovem que se dedica a estudar os problemas da cidade e um quadro que defende o nosso partido. Tem todas as atribuições para governar o Recife”, afirmou Lupi ao blog de Jamildo.

A assessoria de imprensa de Gadêlha afirmou que não irá se posicionar sobre as declarações de Carlos Lupi.

Na quinta e na sexta-feira (6 e 7) da próxima semana, Lupi afirmou que estará em Recife para a reunião com membros do PDT e atos a favor da candidatura do parlamentar.