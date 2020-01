Turistas denunciam caso de homofobia no Recife

247 - O assessor legislativo Eliseu de Oliveira Neto, de 41 anos, e o namorado dele, o estudante de ciências da natureza Ygor Higino, 23, tiveram que interromper as férias no Recife. Na madrugada do último sábado, o casal, que mora em Brasília (DF), foi expulso do carro, na avenida Conde da Boa Vista, região central da capital pernambucana, após trocar um carinho e cancelou os planos de visitar outros lugares próximos, como João Pessoa e Porto de Galinhas.

“Um momento em que a gente podia estar se divertindo, fazendo algo junto, mas tem que correr atrás de burocracia. É cansativo”, desabafa Ygor. As informações foram publicadas no jornal Folha de Pernambuco.

Neto relatou o que aconteceu. “Ele (Ygor) fez uma brincadeira e um carinho em mim. O cara cancelou a corrida, ficou bravo e falou: ‘Não quero isso no meu carro’. Eu saí, tirei uma foto da placa do carro e disse que ia fazer uma denúncia por homofobia”, disse.

Eliseu prestou queixa na Delegacia da Boa Vista, no Centro da Capital.

Em nota, a Polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar a denúncia.