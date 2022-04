Um dos principais líderes do PCC é preso em Pernambuco

Apoie o 247

ICL

247, com Metrópoles - Um traficante potiguar de 50 anos, que figurava na lista dos mais procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi preso neste sábado em Salgueiro (PE), numa operação que uniu esforços de autoridades municipais, estaduais e federais. Equipes da Polícia Rodoviária Federal prenderam o criminoso, informa a Band News.

Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Colorido, responde pelos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, trata-se de um dos principais líderes do PCC, uma das quadrilhas que mais escoam drogas para os estados da Região Sudeste do país.

De acordo com a PF, o criminoso foi capturado após ação de inteligência da Força-Tarefa de Mossoró (RN), coordenada pela Polícia Federal e composta por policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, policiais militares e policiais penais federais e estaduais, atuando em cooperação técnica com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE