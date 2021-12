"Um juiz suspeito pelo STF não deveria nem sair de casa", dispara Dino sobre Moro

O governador do Maranhão também foi juiz, e aprovado em primeiro lugar no mesmo concurso de Moro edit

Revista Fórum - O governador do Maranhão e ex-juiz, Flávio Dino (PSB), aprovado em primeiro lugar no mesmo concurso de Sérgio Moro (Podemos), afirmou durante entrevista ao programa Fórum Onze e Meia, nesta terça-feira (14), que no seu tempo, um juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não sairia nem de casa, quanto mais ser pré-candidato à Presidência da República.

Dino afirmou também que o fato de ter um monte de gente amontoada em torno da propalada terceira via é um sinal de debilidade. “A dita terceira via tem duas dificuldades hoje. Uma é a fragmentação e a outra é uma falta de identidade nítida. Não há coluna vertebral que sustente isso. Tem muita torcida pelo Moro, uma coisa meio esquisita”, disse.

