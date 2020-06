“Um presidente perverso”, diz deputado sobre postura de Bolsonaro diante dos 50 mil mortos pela covid-19

Vice-líder do PCdoB, o deputado federal Márcio Jerry (MA) lamentou a indiferença de Jair Bolsonaro (sem partido) diante das 50 mil mortes por coronavírus no país edit

247 - Vice-líder do PCdoB, o deputado federal Márcio Jerry (MA) lamentou a indiferença de Jair Bolsonaro (sem partido) diante das 50 mil mortes por coronavírus no país.

Além da marca de 50 mil vítimas, no fim deste sábado (20), o consórcio de veículos de imprensa também apontou que o Brasil chegou a 1.070.139 casos confirmados da doença, sendo 30.972 registrados nas últimas 24 horas.

“Mais de 50 mil mortos pela covid-19 no Brasil. E a pandemia ainda não chegou no pico. É chocante a indiferença de Bolsonaro a essa marca trágica e triste que o Brasil alcançou. Um presidente perverso, cruel, sem menor respeito a tantas vidas perdidas”, declarou o parlamentar.

Nem o presidente nem o ministro da Saúde interino, general Eduardo Pazuello, manifestaram-se sobre o recorde de casos.

Horas depois da publicação do boletim com os dados da doença, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi ao Twitter divulgar a inauguração de uma pista de skate em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que ocorreu na última terça-feira.

