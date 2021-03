‘Uma mulher como eu ocupando a cadeira mais importante do estado incomoda’, diz Fátima Bezerra

Governadora do Rio Grande do Norte pelo PT falou sobre dificuldades que ainda encontra e o trabalho pela vida das mulheres; assista vídeo com entrevista completa edit

Camila Alvarenga, Opera Mundi - Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, o jornalista Breno Altman entrevistou Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte pelo PT e única mulher a comandar um dos estados brasileiros, no programa 20 Minutos desta segunda-feira (08/03).

“Tenho clareza que a uma parte da elite incomoda ver uma mulher com o meu perfil, humilde, professora do estado, vinculada a um partido trabalhador ocupando a cadeira mais importante do estado, que durante muito tempo foi símbolo do paternalismo e das oligarquias”, disse.

Em relação aos colegas governadores, Bezerra garantiu que a relação é respeitosa, “mas eu preciso ficar insistindo, às vezes, tenho que elevar a voz”. Ela também apontou para tentativas de silenciamento, citando o episódio da chegada das vacinas em São Paulo em janeiro, quando os governadores foram recebê-las e ela teve o microfone desligado durante sua fala.

Assista à entrevista na íntegra:





“Quando usei da palavra, de repente fui cortada, aquela situação constrangedora, e queria ter dito coisas fundamentais. Uma cobrando a inclusão dos profissionais da educação nas primeiras fases da vacinação. E a segunda, questionando por que não aplicar todas as doses de uma vez para aumentar a população imunizada até a chegada das novas doses”, contou.

Ela, contudo, não desmereceu o fato de que muitos avanços foram conseguidos e celebrou estar numa posição que a permite realizar mudanças em seu estado em defesa das mulheres. “Sou prova viva dos avanços, mas para chegar onde temos chegado e fazer valer a voz das mulheres não foi e não tem sido fácil”.

A vida das mulheres como prioridade

Sobre as políticas públicas que vem promovendo no Rio Grande do Norte, Bezerra disse que está “arrumando a casa”, principalmente no que diz respeito à igualdade de gênero. “Quando você tem no governo uma mulher, professora, de esquerda, esse governo tem que ter muita atenção com o tema. Por isso criamos a Secretaria da Mulher, que faz interseccionalidade com outras”, reforçou.

A governadora também instalou delegacias virtuais de atendimento às mulheres, criou o aplicativo SOS Mulher, instalou a Casa Abrigo na região de Mossoró e reativou a patrulha Maria da Penha, que atua sobre tudo nas escolas, “se você não aprende a respeitar os outros na escola, onde vai aprender?”. Bezerra também instaurou o plantão de fim de semana nas delegacias da mulher e o primeiro plantão 24 horas do estado em uma delegacia de Natal.

Segundo ela, graças a todas essas medidas, o estado registrou uma diminuição de mais de 20% na violência doméstica, que havia aumentado durante a pandemia.

‘O debate da renda mínima deve ser retomado com todo vigor’

Discutindo sobre a possibilidade do retorno do PT à Presidência, Bezerra disse que o enfrentamento às desigualdades sociais se faz com políticas de inclusão social. Em relação às mulheres, ela citou o projeto Renda Mínima, que pretende remunerar o trabalho doméstico das “donas de casa”.

“Essas mulheres exercem um papel estratégico na nossa sociedade e, é bom que se diga, um papel imposto pela realidade que a gente vive, de que a mulher deve ser a cuidadora. E agora com a pandemia, além de seus trabalhos normais, elas devem cuidar do lar. Muitas estão deixando o mercado de trabalho. É uma sobrecarga imensa. Então acho que o debate sobre a Renda Mínima deve ser retomado com todo vigor. É uma proposta pertinente”, ressaltou.

Ela também reforçou a importância de um novo governo de esquerda incluir as mulheres religiosas: “acho que o caminho para isso é o diálogo pautado em algo universal, o respeito”.

Ela relembrou que sua família é de origem religiosa, “minha irmã gosta de ir à igreja e a esquerda precisa entender isso. Que mexe com o sentimento das pessoas”. Para ela, deve-se evitar reproduzir preconceitos e estereótipos sobre esse grupo, pois a direita também se utiliza dessa visão para promover fake news. E, sem o diálogo, prevalecem as mentiras das alas conservadoras.

“É bem difícil e desafiador, mas o caminho é o debate e a transparência”, reforçou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.