Uma pessoa morre após novo temporal na região do Grande Recife

247 - O deslizamento de uma barreira deixou uma pessoa morta no Recife após uma nova noite de chuvas fortes na Região Metropolitana da capital pernambucana. Com o novo óbito, subiu para 129 o total de mortos na tragédia provocada pelos alagamentos e deslizamentos de terra em decorrência dos temporais que assolam o Grande Recife e as regiões da Zona da Mata e do Agreste.

De acordo com o G1, o novo deslizamento aconteceu às 4h20 da madrugada desta terça-feira (7), no bairro Alto Santa Terezinha, na Zona Norte da capital. A vítima, Lucas Daniel Nunes da Silva, de 13 anos, ainda chegou a ser levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, mas chegou sem vida ao local. Outras três vítimas foram resgatadas vivas dos escombros.

Até o momento, os deslizamentos de barreiras e alagamentos provocaram 129 mortes, além de deixarem 61.596 desalojados e outros 9.631 desabrigados. Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe), 54 cidades foram afetadas pelas chuvas e 37 decretaram estado de emergência.

