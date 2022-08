União Brasil e PT disputam as duas primeiras colocações para o governo do Piauí

Apoie o 247

247 - A pesquisa Ipec apontou que o candidato ao governo do Piauí Silvio Mendes (União Brasil) lidera com 38% dos votos.

De acordo com os números, Rafael Fonteles (PT) ficou em segundo lugar, com 23%, seguido por Gessy Fonseca (PSC), com 3%, e pelo Coronel Diego Melo (PL), com 2%.

Foram entrevistadas 800 pessoas entre os dias 19 e 21de agosto em 38 municípios piauienses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí sob o protocolo Nº 09637/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05787-2022.

