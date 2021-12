Vacina contra Covid para crianças pode chegar ao Brasil em Janeiro, diz Wellington Dias

Apoie o 247

247 - O governador do Piauí e coordenador de vacinação do Fórum de Governadores, Wellington Dias (PT), disse ter recebido de técnicos do Ministério da Saúde a informação de que as doses pediátricas da vacina produzida pela Pfizer, que serão utilizadas na imunização de crianças entre 5 e 11 anos, poderão ser entregues ao Brasil a partir de janeiro.

"Há perspectiva real de poder entregar ao Brasil a vacina para crianças já a partir de janeiro, havendo um contrato com o Ministério da Saúde. Não podemos perder a oportunidade das vacinas, como perdemos lá atrás", disse Dias, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

