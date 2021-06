Vacina Sputnik V chega ao Brasil no início de julho, diz governador do Ceará

Sputnik Brasil - As primeiras doses da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 vão chegar ao Brasil no início de julho, informou o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), após reunião nesta terça-feira (15) com representantes do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo).

Nas redes sociais, Camilo Santana comentou sobre a reunião com representantes do RFPI, que contou ainda com a participação de outros governadores do Nordeste. Santana afirmou que não vai descansar "um minuto até que todos os cearenses sejam vacinados".

Os governadores da região fizeram acordo para a compra de 30 milhões de doses da vacina russa, no entanto, os estados não poderão importar essa quantidade, uma vez que o uso da Sputnik V foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com restrições. O Ceará deve receber 183 mil doses inicialmente.

Importação emergencial

Após a Anvisa ter recomendado a importação excepcional e temporária da vacina russa Sputnik V para o Consórcio Nordeste, o Distrito Federal e os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins e Rondônia pediram à agência que a autorização dada seja estendida ao grupo.

A Sputnik V já foi aprovada em 66 países, ocupando a segunda posição mundial em aprovações de reguladores estatais. A vacina russa tem uma eficácia de 97,6%, baseando-se na análise dos dados de 3,8 milhões de russos vacinados, de acordo com o RFPI e o Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya.

