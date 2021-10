Vereador bolsonarista do Ceará é indiciado por ter ido a GO "caçar" Lázaro

Inspetor Alberto, policial civil aposentado, foi com uniforme do órgão e com várias armas, inclusive fuzis, atuar em Goiás, o que é ilegal edit

Revista Fórum - O vereador bolsonarista de Fortaleza (CE) Inspetor Alberto (Pros), que é aposentado da Polícia Civil cearense, foi indiciado nesta quinta-feira (30) por usurpação da função pública e porte ilegal de arma de fogo por ter ido a Goiás, em junho, participar ativamente das buscas pelo assassino Lázaro Barbosa, que aterrorizou a região Centro-Oeste por 20 dias e acabou morto por forças de segurança.

A investigação da própria corporação policial à qual pertenceu concluiu que ele “após afastado, jamais poderia voltar a praticar ato privativo da Polícia Civil, ainda mais se utilizando de vestimenta da instituição, arma de fogo e outros símbolos”.

Em suas redes sociais, o parlamentar radical aparece em vídeos e fotos no estado do Centro-Oeste, inclusive portando fuzis e usando as roupas oficiais da Polícia Civil do Ceará.

