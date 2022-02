Vereadores de Olinda (PE) aprovam projeto que proíbe homenagens a escravocratas e a pessoas ligadas à ditadura militar

A proposta é de autoria do vereador Vinicius Castello (PT). "Não estamos mudando a história, mas estamos reescrevendo", disse. Confira a repercussão edit

247 - Vereadores da cidade de Olinda, Região Metropolitana do Recife, aprovaram uma lei que proíbe homenagens a escravocratas e pessoas ligadas à ditadura militar em edifícios, monumentos e vias públicas. A proposta é de autoria do vereador Vinicius Castello (PT) e foi sancionada pelo prefeito Lupércio (Solidariedade), em dezembro de 2021. O projeto foi inspirado pela proposta da deputada estadual Érica Malunguinho (PSOL-SP) na Assembleia Legislativa de São Paulo.

"Nós não estamos mudando a história, mas estamos reescrevendo, e o objetivo é dar o protagonismo a quem realmente lutou arduamente em defesa da liberdade e da democracia! É pelo povo trabalhador! É por quem acredita numa política de participação. É pela favela!", disse o parlamentar no Instagram.

O texto prevê que estátuas de escravagistas retiradas das vias públicas sejam expostas em museus com a descrição do período histórico da vida e dos crimes praticados pela pessoa homenageada.

O projeto do vereador ganhou ampla repercussão no Twitter em nível nacional. Confira a postagens do parlamentar e algumas reações abaixo:

Parabens à Olinda por essa importante vitória. Foi aprovada a lei que proíbe monumentos, prédios e vias públicas de serem nomeados em homenagem à escravocratas e pessoas ligadas à ditadura militar. Para que nunca mais aconteça! https://t.co/5xDVA91RIc — Manuela (@ManuelaDavila) February 18, 2022

Vitória do Combate ao Racismo!

Vitória do Combate ao Racismo!

Olinda aprova primeira Lei do País de reparação histórica. Lei do vereador petista Vinicius Castello.

Parabéns à Câmara de Vereadores de Olinda pela decisão unânime e ao vereador Vinícius Castello, pela iniciativa. Que seja inspiração para todo o país! — Luciana Santos (@lucianasantos) February 18, 2022

A Câmara Municipal de Olinda aprovou uma lei, do vereador Vinicius Castello, que proíbe homenagens a escravocratas e ditadores. Fundamental!



Na Câmara Federal também temos o PL #NaMinhaRuaNão para proibir esses monumentos. Lugar de genocida é na lata de lixo da história! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) February 17, 2022

A Câmara de Olinda aprovou com unanimidade a primeira lei que proíbe homenagens a escravocratas. Parabenizo o vereador Vinícius Castello pelo projeto. Essa é uma vitória importantíssima contra o racismo e não vamos parar até que a memória do povo preto seja respeitada por todos. — Marinor Brito (@marinorpsol) February 18, 2022

E o Nordeste faz tudo!



A Câmara Municipal de Olinda (PE) aprovou a primeira lei do Brasil, de autoria do vereador do @ptbrasil, Vinicius Castello, que proíbe homenagem em monumentos e vias públicas a escravocratas e pessoas ligadas à ditadura militar.



✊🏿👏🏿

A Câmara Municipal de Olinda (PE) aprovou a primeira lei do Brasil que proíbe homenagem em monumentos e vias públicas a escravocratas e pessoas ligadas à ditadura militar. O Projeto é de autoria do vereador Vinicius Castello (PT). Saiba mais:https://t.co/krVZUbQNf1 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) February 17, 2022

