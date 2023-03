Vice-líder do Congresso reúne-se com ministra da Ciência e cobra investimentos em projetos tecnológicos na Bahia

Além do deputado Daniel Almeida, representantes da Ford estiveram na reunião e apresentaram resultados das ações desenvolvidas pela montadora no estado edit

247 - O deputado federal Daniel Almeida (PCdoB), vice-líder do governo no Congresso, em reunião com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, juntamente com o vice-presidente de Comunicação e Relações Governamentais da Ford América do Sul, Rogelio Golfarb, discutiram nesta quarta-feira (15) ações para expandir os investimentos em projetos tecnológicos, especialmente no setor automotivo desenvolvido na Bahia.

Daniel destacou que mesmo com o fechamento da Ford no Brasil, o polo instalado no estado continuou funcionando e ampliou as operações com a criação de novos postos de trabalho ano passado.

“Esse é um movimento fundamental para potencializar a área de C,T&I, sobretudo no desenvolvimento de novos produtos, patentes e softwares que geram impacto positivo para o crescimento social e econômico local”, destacou o parlamentar.

“Foi um excelente encontro com a ministra Luciana, que ficou entusiasmada para conhecer de perto os projetos realizados aqui na Bahia, principalmente no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford Brasil. O nosso objetivo é mostrar o potencial e o trabalho científico e tecnológico que o estado realiza, que nosso ecossistema de inovação é bastante produtivo na criação de soluções que melhoram a qualidade de vida da população”, explicou Daniel.

Ford Park

Localizado na Bahia, com sede no município de Camaçari, o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford Brasil (Ford Park) está dentro da estrutura do condomínio industrial Senai Cimatec Park em seis galpões num espaço de 6 mil m². O Ford Park possui um estúdio de design, laboratórios de realidade virtual, com foco em inovação e pesquisas sobre comportamento e demandas dos consumidores.

