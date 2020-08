Vice-prefeito de Olinda é vítima de sequestro-relâmpago

247 - O vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho (Solidariedade), foi vítima de um sequestro-relâmpago na noite de terça-feira (18), abordado por quatro homens armados na comunidade de “Ilha do Rato”, por volta das 22h, e levado em seu próprio veículo, uma pick-up Fiat Toro. Ele foi liberado e um suspeito acabou sendo preso. A informação é do portal G1.

O secretário de Segurança Urbana de Olinda, coronel Pereira Neto, explicou que Botelho foi deixado entre Jaboatão dos Guararapes e o Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, cerca de uma hora depois do início do sequestro. “Eles mandaram o vice-prefeito descer do veículo e correr. Foi o que ele fez. O telefone celular dele foi extraviado, mas ele conseguiu pedir ajuda”, disse.

O veículo do vice-prefeito, roubado pelos criminosos, foi interceptado por policiais militares nas proximidades da comunidade de Rurópolis, em Ipojuca, acrescenta a reportagem.

"Como o veículo possuía GPS, foi possível identificar todo o trajeto que o veículo estava sendo conduzido. Informada, a Polícia Militar providenciou bloqueio em diversos pontos de saídas da Região Metropolitana. Na cidade de Ipojuca, próximo a Rurópolis, o Gati [Grupamento de Apoio Tático Itinerante] realizou a interceptação e prisão de um elemento no veículo", afirmou o secretário.

